Met spoed opgeleid voor het hollen of stilstaan op de Spoedeisende Hulp: ‘Dit voelt ontzettend gaaf’

Keus genoeg voor rechtse kiezers op 17 maart in Mid­den-Bra­bant, armoe bij links

24 februari TILBURG - Wie in Midden-Brabant woont en een linkse streekgenoot de Tweede Kamer in wil stemmen, heeft het op 17 maart lastig. PvdA, GroenLinks en SP hebben geen kandidaat in de aanbieding. Het links-liberale D66 wel, maar de Tilburgse Caecilia van Peski mag op plek 68 kansloos worden geacht.