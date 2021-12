Met tegenzin gaat Tilburgse universiteit toch een parkeergarage bouwen

Aantal studenten universi­tei­ten Tilburg en Eindhoven groeit gestaag, financiën blijven achter

TILBURG/EINDHOVEN - Tilburg University en TU/e staan op de vijfde en zesde plek in de ranking beste ‘overige universiteiten’ in de Keuzegids 2021 die donderdag is verschenen. Dat zou de komende jaren zomaar anders kunnen zijn. ,,Het hele systeem piept en kraakt als gevolg van jarenlange bezuinigingen waarvan niet alleen studenten en onderzoekers een hoge prijs betalen met burn-outs en stress, maar de samenleving als geheel”, zegt TU/e-bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits.

12 november