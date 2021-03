Met tweede fietsenstalling en bijna tien jaar verbouwen heeft Tilburg eindelijk een ‘station dat bij een universiteitsstad past’

De fietsenstalling aan de voet van ‘de wasknijper’ (het carillon plus klok bij het station) mag dan al tijden weg zijn, sommige tradities slijten niet. Het terrein is deze dagen één groot bouwterrein voor de aanleg van het ‘fietsenhotel’. Toch werd er recent nog een fiets neergezet.



,,Via de klachtenafdeling in Utrecht kregen we de melding dat de eigenaar er niet bij kon, de hekken waren dicht”, zegt Stan Sontrop, bouwmanager van ProRail. ,,De reden dat de fiets daar stond: ‘het was vroeger de stalling.’ Zo zie je maar hoe mensen, als ze eenmaal in een ritme zitten, daar aan vast blijven houden.”



Maar als ergens de ritmes zijn veranderd - en nog veranderen - is dat wel rond het station. Sontrop wijst op de betonnen hellingbaan aan de voet van de knijper. Dat was in 1965 eerst de toegang van en naar het postperron en vanaf 2014 de trap van de tijdelijke fietsenstalling. Het wordt een schuine tuin.