Met vier bomen blijft de jeugd in de vier kernen van Oisterwijk zich corona herinneren

Studenten St. Joost vertellen met foto en film over Tilburg: ‘De meeste daklozen zitten helemaal niet in het park aan het bier’

2 juli TILBURG - Student Stijn legt met zijn camera het stigma rondom daklozen vast en er zijn twee films gemaakt over ondernemers op de Korvelseweg. In atelier NS16 is tot en met zondag de expositie ‘Nieuwe wegen, oude sporen te zien’. Derdejaarsstudenten van kunstacademie St. Joost maakten in opdracht van de gemeente uiteenlopende fotoseries en video’s over de stad.