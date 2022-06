Met z'n allen op de foto is al dikke pret bij ‘de soos’ van Hilvarenbeek: zilveren jubileum vol gezelligheid

Sportvere­ni­gin­gen Goirle willen best praten over verhuizing, maar onderhoud is ook nú nodig

GOIRLE/RIEL - De sportclubs in Goirle willen best praten over verplaatsing van het hele sportpark naar een nieuw complex in het Riels Kwadrant. Alleen bij VV Riel is wat minder enthousiasme. En de gemeente moet vooral niet denken dat er komende jaren geen groot onderhoud nodig is op sportpark Van Den Wildenberg.

22 juni