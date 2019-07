Met zijn allen in de rij voor bus naar WOO HAH! Grootste hiphopfestival van Europa barst los in Beekse Bergen

Quirijn­stok­park: al bijna een halve eeuw geliefd om het groen, de rust en de diertjes

12:04 TILBURG - Tilburg is met het Spoorpark een prachtig stadspark rijker. Maar de stad kent veel meer parken, van Noord tot de Reeshof, van historisch tot nieuw. Een zomerserie over de joggers, de zonaanbidders en de BBQ’ers in het park. Deze week het Quirijnstokpark.