Met zwembroeken en muts in het water in Oisterwijk, dikke winterjassen langs de kant

Door de mist was het water kouder dan vorig jaar toen er op die plek ook zo'n 150 mannen en vrouwen het nieuwe jaar in doken. Dat zorgde opnieuw voor een mooi contrast tussen de nieuwjaarsduikers in zwembroek of bikini met wollen muts in het ijskoude water, en langs de kant hard roepende toekijkers met dikke winterjassen aan.