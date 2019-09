Metaalbedrijf Bressers onderscheiden met Tilburg Trofee

Het bedrijf startte 125 jaar geleden als IJzerhandel Joh. Bressers aan de Monumentstraat, met magazijnen aan de vroegere Emmastraat en het Kerkpad. Ook was er vanaf 1908 een winkel in de Heuvelstraat. Later werd de naam veranderd in Joh. Bressers & Zonen en kwamen ook andere metalen en onder meer gereedschappen, kachelonderdelen en bouwmaterialen in het assortiment. In 1961 verhuisde het bedrijf naar industrieterrein Kraaiven, in 1970 werd daar een nieuw complex geopend. Een kwart eeuw daarna volgde de meest recente verhuizing.