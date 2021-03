Metalbandmama en sociale pannenkoekenbakker Joys is altijd met mensen in de weer

Van een project opzetten met krap budget, tot complete metalbands over de vloer. Allemaal appeltje-eitje, volgens ‘buitengewone buurtwerker’ Joys van Lieshout. ,,Ze helpt minder bedeelden, is actief bij veel projecten in de wijk, en heeft een airbnb die is ontstaan uit Roadburn. Sociaal, betrokken”, zegt kunstenaar Sander van Bussel van Kunstenaarscollectief Tilburg Cowboys over Van Lieshout. Hij droeg haar aan voor de Heldenketting. De ‘buitengewone buurtwerker’ is vooral trots, dat juist Van Bussel haar naam noemde: ,,Iemand die ik heel hoog heb zitten.”