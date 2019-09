Meteoor gezien boven Nederland, ook meldingen vanuit Brabant

Circolo: circus in hoge silo, op straat, in de theaters

14:21 TILBURG - Circusstudenten uit Tilburg gebruiken tijdens Festival Circolo de binnenstad als podium. Vorig jaar toen Circolo in het Leijpark plaatsvond toonden studenten van circusopleiding ACaPA hun acrobatische show tussen de monumentale bomen. Deze keer is Circus Cityhack ín de stad. Deze voorstelling is dan twee keer per dag te zien. Circolo in van 16 t/m 20 oktober, deze keer zijn alle optredens in de binnenstad.