Metershoge vlammen langs woonhuizen in Tilburg: 'Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren’

VIDEO Hoogbejaar­de vrouw (95) voor honderden euro's bestolen in BRUNA in Dongen: 'Je wordt er verdrietig van’

21:00 DONGEN - Bij boekenwinkel BRUNA aan de Hoge Ham in Dongen is een hoogbejaarde vrouw (95) voor honderden euro’s bestolen door een sluwe dievegge. Dat gebeurde in oktober vorig jaar al, maar de politie heeft maandag voor het eerst bewegende beelden van de diefstal vrijgegeven. ,,95 jaar. Je wordt er verdrietig van”, reageert de politie in de uitzending.