‘Mevrouw Karretje’ uit Tilburg komt rolstoel en speelgoed desnoods zelf naar Afrika brengen

Minstens drie keer per jaar ging Els Bruëns uit Tilburg de afgelopen 35 jaar naar Tunesië. Ze bracht spullen naar Tunesiërs met een handicap, doneerde schoolspullen of zamelde geld in om er medische materialen te verkopen. In 1985 was ze er voor het eerst. Het was de wens van haar dochter om het Afrikaanse land nog een keer te bezoeken. ,,Ze kampte met psychose, verwondde zichzelf en hield er een dwarslaesie aan over. Bij die reis leerden we een winkeleigenaar kennen, hij zat net als mijn dochter in een rolstoel. We hebben lang met hem gepraat én ik beloofde hem een nieuwe rolstoel. Twee weken later heb ik hem die gebracht”, zegt Bruëns.