Middag voor senioren in Tilburg een succes: ‘Door de afwisseling in het programma bleef je erbij’

TILBURG - Ontmoetingen in een programma van muziek en activiteiten. Dat is het idee achter Grijs Gedraaid, speciaal gericht op een wat ouder publiek. Het was niet wat iedereen ervan verwacht had, maar voor de meesten was het een aangename verrassing.

Quote Het orkest was geweldig, en het speelde heel goed met Gerard José (74) en Wil Gorissen (76) ,,Het was een leuke, ontspannen middag”, zegt Tilburger Wil Hagen (71) na afloop van Grijs Gedraaid, een initiatief van Kamerata Zuid en Theaters Tilburg. Het is een gemengd programma met klassieke muziek, liedjes van Brabantse bard Gerard van Maasakkers, zittend dansen onder leiding van Andrew Greenwood en tekenen. Dat laatste werd verzorgd door stichting Stoute Schoenen, die zich richt op culturele activiteiten voor ouderen. ,,Dat tekenen kende ik al”, vervolgt Hagen. ,,Dat doe ik al drie jaar bij Stoute Schoenen. Maar dat dansen was een leuke verrassing. Een stukje ochtendgymnastiek. Door de afwisseling in het programma bleef je erbij.”

Het dansen was een bijzonder onderdeel. Op het podium deed Greenwood op muziek van Kamerata Zuid bewegingen voor, die de mensen in de zaal konden volgen. Hij begon met de vingers, vervolgens handen, armen, schouders, en tenslotte de voeten en de benen. Het publiek kon deze bewegingen zittend uitvoeren. De mannen bleven in deze zitdans wat achter bij de vrouwen, die blijkbaar minder remmingen hadden. Iedereen deed wel enthousiast mee met de nummers die Van Maasakkers zong, van ‘Hee gaode mee’ tot een mix van nummers uit de jaren zestig, zoals ‘Zachtjes tikt de regen’ van Rob de Nijs en ‘24 rozen’ van Toon Hermans.

Honderdzestig mensen teleurstellen

José (74) en Wil Gorissen (76) waren speciaal voor Van Maasakkers uit Rijen gekomen. ,,We hadden een gezellige middag met Gerard van Maasakkers verwacht. Het orkest was geweldig, en het speelde heel goed met Gerard. Maar van dat dansen waren we minder gecharmeerd. We zaten achterin en zagen al die mensen bewegen. We vroegen ons af waar we in terecht gekomen waren. We hebben er niet aan meegedaan.”

Deze geluiden waren in de minderheid. Kamerata Zuid was blij met deze middag. ,,De zaal was uitverkocht”, zegt Charlotte Michielsen van het orkest. ,,We moesten honderdzestig mensen teleurstellen, omdat het aantal bezoekers verder omlaag moest vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Daardoor konden we ook geen nazit houden, waarin mensen contacten hadden kunnen leggen”

In het programma tekent iedereen het gezicht van iemand die anderhalve meter van hen vandaan zit. ,,Het is de opzet dat ze daarna met elkaar gaan napraten. Het is een manier om contacten te leggen. Bovendien draagt cultuur en creativiteit bij aan een beter gezondheid. We spelen nu in acht Brabantse zalen. Volgend jaar gaan we landelijk.”