Middelbare scholieren: 'E-bike is prima als je zo ver van school woont'

TILBURG - Een elektrische fiets knullig of oubollig? Dat is helemaal niet meer zo. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van de e-bike toeneemt onder de jeugd. Hoe zit dat bij de Tilburgse middelbare scholieren?

'Hier zie je wel steeds meer elektrische fietsen", zo vertelt Judie Hoekstra van De Nieuwste School. ,,Waar dat door komt weet ik niet, ik heb niet het idee dat iemand zich hier ooit voor schaamde."

Volgens Judie komt het door de ligging van haar school. ,,Er zijn best veel mensen die van verder komen, zoals Oisterwijk of Dongen, waar ik zelf vandaan kom. Elke dag op en neer vanuit Dongen is best ver, en een scooter mag je pas als je zestien bent. Een elektrische fiets is dan heel erg fijn."

Maar niet overal neemt het gebruik van de e-bike toe. Zo zegt een scholier van het Odulphus Lyceum dat hij naar zijn weten samen met een ander de enige is op de school die een e-bike heeft. Hij leent zijn elektrische fiets van zijn vader omdat hij zelf gewoon een normale fiets heeft.

Te jong voor scooter

Leerlingen van het Willem II College vertellen ongeveer hetzelfde verhaal. De Hilvarenbeekse scholier Storm van den Bosch, zelf in het bezit van een elektrische fiets, denkt dat er vooral steeds meer scooters bij komen. ,,Scooters zie je echt steeds meer, maar misschien ook omdat ik steeds ouder word en er nu ook op mag rijden. Toen ik mijn e-bike kreeg was ik nog geen zestien en mocht ik dus geen scooter. Ik moest wél elke dag tien kilometer heen en terug fietsen naar huis, dan is zo'n fiets echt heel fijn."

Of er meer e-bikes op zijn school zijn durft Storm niet te zeggen. Hij merkt er in ieder geval niks van. ,,Maar ze lijken ook veel op normale fietsen, dus het kan je makkelijk ontgaan. Maar oubollig heeft niemand ze ooit gevonden. Toen ik hem net kreeg, kreeg ik best veel jaloerse reacties en vragen of iemand er een rondje op mocht rijden."

Fietsenmaker

Alexander Spijkers, eigenaar van de Tilburgse fietswinkel Spijkers Fietsen, ziet wel een daling van leeftijd van de gebruiker van de e-bike. ,,Dat is een trend die zich al een aantal jaar doorzet, en die toch vooral eindigt in de leeftijdscategorie dertig tot vijftig. Als het dan middelbare scholieren zijn die deze aankoop doen, dan is het bijna altijd voor school. Je ziet dan ook vaak dat ze een stukje verder weg van school wonen."