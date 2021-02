Middelbare school wil graag open, maar 1,5 meter? ‘Kinderen die elkaar zien, vliegen elkaar in de armen’

Bonheur schenkt opbrengst ‘D’n Bei­tel-kle­ding’ aan supporters­feest en Willem II Betrokken

20 februari TILBURG - Ook het Willem II supporterscafé D'n Beitel is sinds kort opgenomen in ‘WeAr Tilburg’, de kledinglijn waarmee de lokale horeca wordt gesteund. Maar Bonheur Horeca Groep, die de horeca in het stadion exploiteert, geeft de inkomsten weg: de helft aan de maatschappelijke tak Willem II Betrokken en de andere helft aan een toekomstig supportersfeest.