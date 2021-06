Middelbeerse verovert de danswereld: ‘Dansen is investeren in lijf, netwerk en balans’

Ze is nog maar net terug uit Mexico en de jetlag is nog niet helemaal uit het systeem. ,,Ik heb er een workshop verzorgd. Hele getalenteerde dansstudenten daar”, zegt ze in de woning waar ze opgroeide, in de Middelbeerse Anjerstraat. Haar moeder Ingrid Bink is een zeer begaafde danseres en choreografe. Vader Karel-Jan was in de jaren tachtig Nederlandse top in de motorcross. “Mijn dubbele achternaam is om hen allebei te eren”, verklaart de danseres.

,,Als kind, tijdens het Splinterfestival hier in Middelbeers, verzon ik voor ons dansgroepje de hele choreografie. Die liefde voor het dansen en het zelf creëren zijn altijd gebleven.” Al tijdens de dansopleiding aan Fontys in Tilburg had ze volop werk met shows, workshops en jureren. Dat brak haar tijdens het examenjaar nog bijna op. ,,Gelukkig heeft vader me nog ingepeperd om het tóch af te maken”, lacht ze. “De techniek en het lichaamsbewustzijn die ik er leerde, blijken nu onmisbaar.”

Investeren

Door veel uit te proberen en dat te filmen, creëerde ze een eigen stijl. ,,Een fusie van urban met contemporary dans en eigen bewegingen. Ik ben van de ,,artistieke” dingetjes: dat is wel een meerwaarde in deze scene.” Het toenemende succes kwam niet aanwaaien. ,,Je moet weten wat je wil en daar doelgericht, vasthoudend naartoe werken. Ik ben al snel gaan investeren in mijn netwerk. Ik ben niet bang om mezelf te profileren. Gelukkig weet ik mijn kracht ook online zichtbaar te maken.”

Ondanks internet is haar leven als danseres toch nog vooral een reizend bestaan. Vanuit haar huidige woonplaats Nieuwegein rijdt ze naar een dansinstituut in Arnhem, dan weer naar evenementenbedrijf South Movement in Veldhoven, om vervolgens weer een juryopdracht in Friesland te doen. En dit seizoen staat er nog een indrukwekkend boekingslijstje met workshops en shows in bijvoorbeeld Slovenië, Italië, Oekraïne en Spanje. ,,Er kan nu voorzichtig weer wat meer, dus er zal nog wel wat bijkomen”, vermoedt Lola. Ze relativeert: ,,Het is vooral hard werken. Toch hou ik ook van een feestje soms. Dat helpt ook om je balans te bewaren.”

Ambitie

Ambitie is er nog volop en ook de durf om daarbij groot te denken. ,,Ik wil nog weleens met een grote muziekartiest op het podium. De choreografie maken voor een wereldtour van bijvoorbeeld M.I.A. Zij maakt een soort wereldmuziek, met invloeden van electro, hiphop en Bollywood-achtig qua sfeer. Dat spreekt me wel aan.”

“Mijn wereld is bijzonder, maar hij past me precies”, besluit ze, glimlachend uitkijkend over het Middelbeerse speelveldje waar ze ooit aan het klimrek bungelde.