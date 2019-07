Midgetgolfbaan-proef blijft langer, tot eind dit jaar: ‘Kunt er om lachen, maar het werkt wel’

Carrousel-eigenaar Jan Willemse (en bestuurslid van winkeliersvereniging Schouwburgpromenade) is blij met de proef. ,,Dit is de beste van de drie proeven op de cityring. De ring is net een racebaan en de afsluiting haalt er de snelheid uit.” Hij heeft wel bezwaar tegen de groene verf (á 45.000 euro) die op het wegdek werd aangebracht. ,,Die groene spuitverf is weggegooid gemeenschapsgeld.”



Zijn overbuurman Rob van Steen, directeur Theaters Tilburg, gaf bij het begin van de proef al aan dat ‘ie mocht blijven. ,,Ja, je kunt om de midgetgolfbaan lachen. Maar het werkt wel. De snelheid is er uit, onze gasten kunnen met een iets geruster hart oversteken. En er is al zoveel naars gebeurd op die Schouwburgring, ik wil er niet aan denken. Dus wat mij betreft laten we het nog een tijdje staan.” Wel vindt Van Steen dat de oversteekplaats veel duidelijker kan.