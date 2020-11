Mierbeek-Oost moet nieuw bedrijventerrein van Hilvarenbeek worden

ESBEEK/HILVARENBEEK - Tegenover industriegebied Mierbeek in Esbeek moet een nieuw bedrijventerrein komen. Onder de noemer Mierbeek-Oost is dat plan gisteren gepresenteerd. Het gaat om in totaal twee hectaren akkergrond tussen de N269 en het Spruitenstroompje.

Het ei is gelegd. In januari dit jaar kreeg wethouder Ted van de Loo de opdracht van de gemeenteraad om op zoek te gaan naar ruimte voor bedrijven. Dat was nadat het plan om Mierbeek aan de noordkant uit te breiden voor de tweede keer van tafel was geveegd.

Quote Mier­beek-Oost was onze derde keus, maar we zijn in elk geval blij dat er zicht is op meer ruimte voor bedrijven René van Diessen, Voorzitter van Ondernemend Hilvarenbeek Een nieuwe zoekronde levert nu dus 3 hectare daar heel dicht in de buurt op: Mierbeek-Oost. Het college heeft daar al de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) opgelegd zodat de eigenaar de grond verplicht eerst moet aanbieden aan de gemeente als hij of zij wil verkopen. ,,In totaal zijn acht locaties onderzocht waarvan er drie overbleven. Mierbeek-Oost heeft de voorkeur van het college van B en W", licht Van de Loo toe.

De andere twee kansrijke locaties hadden in eerste instantie de voorkeur van Ondernemend Hilvarenbeek. Het gaat dan om de Leisenweg in Hilvarenbeek en Esbeek-Zuid, bij Houthandel Van Dal. ,,Vanwege de bereikbaarheid ging onze eerste voorkeur uit naar de Leisenweg. Daar zien wij in de toekomst meer mogelijkheden om verder uit te breiden, mochten ondernemers daar behoefte aan hebben. Mierbeek-Oost was onze derde keus, maar we zijn in elk geval blij dat er zicht is op meer ruimte voor bedrijven", stelt René van Diessen, voorzitter van Ondernemend Hilvarenbeek.

Van Diessen laat weten dat de behoefte aan bedrijventerrein zeker niet minder is geworden, ook al is er nu een coronacrisis. ,,Integendeel. De nood is erg hoog.”

Leisenweg was al wel geopperd

De Leisenweg werd begin dit jaar tijdens een raadsvergadering geopperd voor het vestigen van bedrijven. Die locatie is onderzocht met hulp van een gespecialiseerd bureau, maar wordt als minder geschikt min of meer afgelegd. ,,We begrijpen de overwegingen van de ondernemers dat de bereikbaarheid goed is, maar in de laatste gemeenteraad is besloten om daar een groot bouwvlak weg te halen. We zien meer kansen in Mierbeek-Oost.”

Hoe het gebied er precies uit komt te zien bij Esbeek, is nog niet te zeggen. Het idee is wel om ‘economie en ecologie elkaar daar te laten treffen’, hoewel dat op het oog met elkaar in tegenstelling lijkt. ,,Daar ligt het Spruitenstroompje en we willen de ecologische zone aan die kant versterken. We hebben daarover al overleg gehad met het Waterschap en die staat daar open voor", aldus Van de Loo.

De commissie Ruimte gaat op 19 november over deze uitkomsten praten.