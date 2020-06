Mijlpaaltje in Moergestel: de 50e quarantainevlog van Patrick van de Plas

Goirlese woonwijk Bakertand allerminst gelopen race

17:17 GOIRLE - De bouw van Bakertand, de nieuwe wijk in Goirle, is nog geen gelopen koers. In een chaotische vergadering met wijziging na wijziging en jongleren met cijfers, ging de gemeenteraad weliswaar akkoord met het plan, maar koos een meerderheid op het allerlaatste moment voor een andere verdeling van koop- en huurwoningen. Het is onduidelijk of Bakertand BV daarmee kan instemmen. Die nieuwe variant moet nog worden besproken.