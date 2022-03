Mike S. zit zes jaar vast en nu moet hij zich ook verantwoorden voor een kapot hek

Wil Willy nog leven? Jesse van Venrooij legt de zoektocht van een arts naar de wil van zijn patiënt vast

TILBURG - Voor je man of vader de keuze maken of hij uit het leven wil stappen. Of is hij nog in staat om dat zelf te beslissen? Jesse van Venrooij (36) legt in zijn documentaire Dokter Kees de ingewikkelde zoektocht van een arts en familie bloot.

7 maart