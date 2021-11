Milieu- en burgerorganisaties trekken samen op tegen Tilburgse mestfabriek

Vleermui­zen houden Loon op Zand in de greep: weer een pand dat niet tegen de vlakte mag

KAATSHEUVEL - Slopen die handel dacht de gemeente Loon op Zand. Maar de Westkant aan de Vossenbergselaan in Kaatsheuvel blijft nog even staan. Want er zouden best eens vleermuizen in het pand kunnen zitten.

