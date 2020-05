Milieuteams ‘niet zomaar’ akkoord met plan voor De Utrecht

In een brief aan de gemeenteraad schreef wethouder Ted van de Loo onlangs dat ‘Een voorzichtige conclusie is dat partijen het initiatief om te komen tot 6 grondgebonden woningen, allen zien zitten en willen ondersteunen'. Dus ook de milieubelangenbehartigers. Het was een iets te stellige uitspraak, ook in het BD waarin Van de Loo zei dat ‘er overeenstemming lijkt te zijn’, concludeert de wethouder nu. ,,Het is een heel gevoelig dossier.”