Militair krijgt 800 euro boete na ongeval in Tilburg waarbij vrouw zwaargewond raakte

De fietser kwam na de aanrijding ten val. Ze had onder meer een breuk in haar schedel, een breuk in haar oogkas, een bloeding in en rondom haar hersenen, een hersenkneuzing en uitwendige verwondingen aan haar hoofd. De rechtbank neemt het de militair kwalijk dat hij onvoorzichtig en onoplettend op de kruising van de Asperenstraat met de Ankeveensestraat afreed. Het ongeluk gebeurde toen de man te hard reed en daar geen voorrang gaf. Pas halverwege de kruising zag hij de fietser, toen het al te laat was. Dit terwijl de man de buurt wel goed kent.