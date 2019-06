Militairen met hitteletsel na twee dagen uit ziekenhuis: ijsdoeken op finishlijn vijfkamp in Oirschot hadden geen effect

OIRSCHOT - De twee hitteslachtoffers van de militaire vijfkamp van dinsdag mochten vandaag pas het ziekenhuis verlaten. De ijsdoeken en emmer met water die de militairen kregen na acht kilometer in de hitte te hebben gerend in Oirschot, hadden geen effect. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat dit afkoelmiddel niet efficiënt is, maar dat legerbasis Oirschot het wel gebruikt.

De hardloopwedstrijd waar de militairen aan meededen is misschien wel het zwaarste onderdeel van de vijfkamp. De twee kregen tijdens de veldloop van acht kilometer last van hittestuwing. Hun lichaamstemperatuur was verhoogd en het lichaam kon de hitte niet zelfstandig meer afvoeren.

Op de finishlijn stonden emmers met water en handdoeken met ijs klaar, maar dat koelde de lichamen van de militairen niet.

Twee dagen in ziekenhuis na

Ze werden naar het gezondheidscentrum van de legerbasis in Oirschot gebracht en kregen daar een ‘agressieve behandeling met ijsdoeken’, zegt woordvoerder van het Ministerie van Defensie Jurriaan Esser tegen het onderzoeksprogramma. Maar de doeken, die ze om hun lichamen kregen en constant werden vervangen, hielpen niet om de militairen te laten afkoelen.

De artsen merkten op een gegeven moment dat de lichaamstemperatuur van beide militairen niet naar beneden ging. Daarop zijn ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het tweetal heeft uiteindelijk twee dagen in het ziekenhuis gelegen.

Blijvende schade?

Hoogleraar George Havenith van Loughborough University vertelt aan Zembla dat ‘afkoelen met ijsdoeken’ maar weinig effect heeft. Volgens hem is een water- of ijsbad het meest efficiënt. Maar de organisatie van het militaire vijfkamp besloot dinsdag niet om de twee hitteslachtoffers te koelen met een koud bad.

De woordvoerder van het Ministerie van Defensie kan niet aangeven of beiden militairen voorafgaand aan de vijfkamp hebben deelgenomen aan oefeningen of zware inspanningen hebben verricht. Dat zou mogelijk hebben bijgedragen aan de hitteberoerte op dinsdagochtend. Ook is het onduidelijk of het tweetal blijvende schade heeft opgelopen door het hitteletsel van afgelopen dinsdag.

Tweede keer

Het is de tweede keer in een week tijd dat militairen gewond raken tijdens een training in Nederland. Vorige week werden in Ossendrecht veertien aspirant-militairen geraakt door de bliksem. Eén van hen raakte ernstig gewond.

Een maand geleden nog kwam onderzoeksprogramma Zembla met een uitzending over hittestress bij militairen, waaruit bleek dat grote fouten binnen Defensie hebben geleid tot incidenten met ernstig letsel. In 2016 kwam een marechaussee in opleiding Kelvin Bosman (20) om het leven. Leidinggevenden zouden onvoldoende kennis hebben over het voorkomen van hitteletsel. Kleding is niet aangepast, terwijl dat volgens richtlijnen wel had gemoeten.

‘Voorkomen niet mogelijk’