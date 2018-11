Miljoenen extra voor verkeersknelpunten: ambities Gilze en Rijen worden gefinancierd

DEN BOSCH/RIJEN - De ondertunneling van twee spoorwegovergangen in Rijen is een stuk dichterbij gekomen, nu er miljoenen euro’s aan overheidsgeld voor deze maatregelen beschikbaar zijn gekomen. Deze week hebben rijk, provincie en de regio het groene licht gegeven om deze ambities van de gemeente Gilze en Rijen te financieren.

Welk bedrag er precies voor de werkzaamheden wordt uitgetrokken wordt in februari van volgend jaar bekend, maar wethouder Rolph Dols van Gilze en Rijen kan zijn plezier nu al niet op. Dat is óók omdat er 1,85 miljoen euro wordt geïnvesteerd in een snelfietsroute van Breda via Rijen naar Tilburg. Verder gaan rijk, provincie en regio investeren in de aanleg van meer fietsenstallingen bij het NS-station Gilze-Rijen.

Maar met het geld voor de tunnels voor de Vijf Eikenweg en de Julianastraat is de wethouder het meest in zijn sas: ,,Door de gemaakte afspraken is de realisatie van de twee tunnels in onze gemeente een flinke stap dichterbij gekomen. Dit geeft ons de tijd om richting februari de financiering rond te hebben.’’

Volledig scherm Beelden van de nieuwe spoorzone in Rijen van noord naar zuid met de tunnel in de Julianastraat onder het spoorviaduct. © Gemeente Gilze en Rijen, Prorail en Haskoning

Een belangrijke reden waarom de tunnels in Rijen er komen is de toename van het aantal treinen op het traject Breda-Tilburg. Dat gaat groeien tot mogelijk vijftien treinen per uur. Dat zou betekenen dat de twee spoorwegovergangen grote delen van de dag gesloten zijn, met alle gevolgen daarvan voor het lokale verkeer. Met de aanleg van de tunnels is dat probleem meteen opgelost.

Quote We zijn niet naar Den Haag gegaan om ons handje op te houden. Christophe van der Maat, Brabantse verkeersgedeputeerde De investering blijft niet beperkt tot Rijen. Ook elders in Brabant wordt geld uitgetrokken voor de aanpak van ‘infrastructurele knelpunten’. Zo steekt staatssecretaris Stientje van Veldhoven maximaal 7 miljoen euro in een uitbreiding van het spooremplacement bij Moerdijk. Zo ontstaat er meer ruimte om goederen van vrachtwagens op treinen over te slaan. Ook wordt er onderzocht waar in Brabant nieuwe truckparkings aangelegd kunnen worden en wordt er werk gemaakt van de verbetering van de busverbindingen op het traject Breda-Gorinchem-Utrecht.

Provinciebestuurder Christophe van der Maat is tevreden over de gemaakte afspraken. ,,We zijn niet naar Den Haag gegaan om ons handje op te houden, maar hebben samen gezocht naar goede oplossingen’’, zegt de Brabantse verkeersgedeputeerde. ,,We zijn ook bereid daar onze nek voor uit te steken en zelf de beurs te trekken om Brabant ook in de toekomst bereikbaar te houden en de verkeersveiligheid te verbeteren.’’

Verderop in de provincie worden er ook grote bedragen uitgegeven aan het verbeteren van wegen. Zo wordt er extra geld uitgetrokken voor de provinciale weg van Den Bosch naar Tilburg. Er was al 108 miljoen euro beschikbaar voor het verwijderen van alle gelijkvloerse kruispunten op de N65. Daar komt nu nog 37 miljoen euro bij.

Volledig scherm © Provincie Brabant

Ook de snelweg tussen Eindhoven en Geldrop krijgt geld voor een gedeeltelijke verbreding. De kans is groot dat de diverse werkzaamheden elkaar overlappen. Dat kan grote verkeersopstoppingen tot gevolg hebben.