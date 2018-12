Miljoenen voor herstel beken, hei en vennen in Midden-Brabant

Taakstraf geëist voor steken naar vrouw op Slingepad Tilburg

15:55 BREDA - Tegen de man die zaterdag 3 juni met een mes een vrouw zou hebben aangevallen op het Slingepad in Tilburg is donderdag in de rechtbank in Breda een taakstraf van tachtig uur en drie maanden voorwaardelijk cel geëist. Volgens officier van justitie Mark de Graaf beging Tilburger Bowie van B. een poging zware mishandeling.