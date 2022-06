Miljoenen voor snellere woningbouw Kenniskwartier in Tilburg, aanpak Sluis II krijgt prioriteit

Om het woningtekort te lijf te gaan wil het Kabinet dat er de komende jaren in Nederland 100.000 woningen bij worden gebouwd. Om al die nieuwe woonlocaties goed bereikbaar te houden moet ook de infrastructuur op orde zijn. Daar trekt het Kabinet de komende jaren in totaal 1,2 miljard voor uit. In Tilburg is de investering dus gericht op het Kenniskwartier, de toekomstige wijk in het verlengde van de Spoorzone. In het gebied tussen (grofweg) de Ringbaan-West en Tilburg University moeten ruim 1.000 woningen komen.