Miljoenensteun, toch ontslaat Tesla in Tilburg nu honderd man

Tesla stopt met assemblage van auto's in Tilburg: 96 banen op de tocht, acties dreigen

18 maart TILBURG - De zorgen over de toekomst van Tesla in Tilburg groeien. Het automerk trekt de stekker uit de assemblagehal in Tilburg, waarmee voor 96 mensen collectief ontslag is aangevraagd. Dat bevestigt Peter Reniers, bestuurslid van vakbond FNV metaal. Een goed sociaal plan ontbreekt nog, stelt de vakbond.