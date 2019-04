Miljoenentekort Gilze en Rijen: Forse bezuinigingen nodig

Dus haast is nodig om te kijken waar de gemeente kan bezuinigen of kan afstoten. Om tijd te winnen vervalt een ronde met schriftelijke vragen, maar praat de raadscommissie Middelen in mei en juni twee in plaats van één keer over wat er moet gebeuren. Een opmerkelijke wending in een gemeente die de financiën altijd op orde had.



Wethouder Rolph Dols zegt de gesprekken over de oplossingen te hebben vervroegd omdat hij begin mei wethouder wordt in Tilburg. ,,Dat voelt ongemakkelijk. Normaal had ik wat meer tijd gehad om met gefundeerde voorstellen naar de raad te komen. We zijn druk bezig met kijken waar de kosten wat lager kunnen. Ik had ook kunnen gaan, maar dat is mijn eer te na.”