Milos knipt alle elektrische kabels kapot in zijn huurhuis: ‘Ik ben gezond in mijn hoofd’

De politierechter vraagt nadrukkelijk of K. wel hulp krijgt, omdat zijn gedrag in mei en augustus dit jaar toch behoorlijk zorgelijk was. In een pand van een Tilburgse verhuurder had hij alle kabels in de meterkast doorgeknipt. Vervolgens ging hij verder in de gezamenlijke keukens waar hij alle draden van de koelkasten en magnetrons knipte. ,,Misschien heb ik het systeem losgekoppeld, maar ik heb niets beschadigd", laat de verdachte via een Slowaakse tolk weten.