MindLabs: grote risico's aan miljoenenplan dat zich nog moet bewijzen

Uitgeverij Zwijsen: meedoen in MindLabs is echt onze toekomst

11:55 TILBURG - ,,Dit is echt onze toekomst.” Directeur Ludo Stroobants van educatieve uitgeverij Zwijsen is er duidelijk over: het bedrijf ‘stapt met beide benen’ in MindLabs. ,,We zijn niet voor vijf jaar op deze rijdende trein gesprongen, maar voor de lange termijn.”