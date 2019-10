Mindlabs Tilburg heet nieuwe huurders welkom

Het ontwerp van Ector Hoogstad Architecten heeft een heel eigen gezicht, maar past in de architectuur van de andere gebouwen in de Spoorzone, constateerde Maarten Raaijmakers deze week namens de Omgevingscommissie. ,,Het is geen concurrentie voor de naastgelegen LocHal, maar heeft een eigen identiteit'. Beide gebouwen blijven onderling verbonden.

De aanbesteding voor dit gebouw voor ‘een mix van interactieve technologieën en menselijk gedrag’ is gestart. De gemeente is opdrachtgever en eigenaar. Ze mikt op start bouw in juni volgend jaar, de oplevering is inmiddels geprikt op 1 januari 2022. Partners en huurders zijn de Fontys Hogeschool Journalistiek - dat zijn eigen deel financiert - Tilburg University, ROC Tilburg en de Persgroep.

Leegstand verkleind Zwijsen huurt meer

Het project is niet onomstreden, ook omdat de gemeente welbewust bouwt voor leegstand. Die is bij de start echter al iets minder - nog ‘slechts’ 2300 vierkante meter - omdat uitgeverij Zwijsen in het vrije gedeelte eenderde meer huurt dan aanvankelijk was afgesproken.

Op aandrang van de gemeenteraad wordt serieus werk gemaakt van de werving van nieuwe huurders. Die begint formeel zodra er bouwactiviteit te zien is. Maar het evenement ‘Beyond media’ op 21 november in de LocHal is al een voorschot daarop. De gemeente heeft, dankzij vooral steun van de provincie, 1,7 miljoen euro beschikbaar om het leegstandsrisico op te vangen. De eerste twee jaar wordt uitsluitend gemikt op huurders die passen in het concept, daarna kan het ook aan andere partijen worden aangeboden.