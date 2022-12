Miners of Muzo: al 40 jaar de kick van samen in een busje stappen en in een zaaltje uit je bol gaan

TILBURG/HELMOND -Het is ongekend, daar zijn de mannen van Miners of Muzo het unaniem over eens. Ze worden op straat herkend nadat ze afgelopen zomer optraden in de reality tv-serie B&B Vol Liefde, waar gitarist Hans Vroom aan deelnam als eigenaar van een bed and breakfast in Frankrijk.

De band Miners of Muzo, deels geworteld in Tilburg, staat al veertig jaar garant voor stevige pop en rock. Afgelopen weekend stonden de mannen weer even op de planken. Repeteren deden bassist Marc Lemmen en drummer Kasper Dam, beiden actief in het Eindhovense rockcircuit, in Tilburg bij frontman Léon Lemmen. Vroom sloot aan tegen de tijd dat ze gingen optreden in Helmond en Eindhoven.

Hun laatste album Really… is that a fact? dateert alweer uit 2017. Opgenomen in 2011 was het de eerste officiële release in zevenentwintig jaar. In de tussentijd zat de band niet stil. Daarvan getuigt onder meer het dubbelalbum Love & Life part II, met opnamen die de groep tussen 2000 en 2010 maakte. Gert Jan Smits, die in 2013 overleed, is op beide albums nog te horen als drummer.

Halfbakken optreden

„Onze eerste albums verschenen op het Tilburgse label Eksakt Records”, zegt Léon Lemmen. „Daarna kwamen er nog een paar titels uit op SilenZ. Maar na 1991 zaten we zonder platencontract. We hebben toen nog een optreden gedaan in Tilburg. Dat was zo halfbakken dat we besloten om pas weer op te treden als we een nieuw album hadden. We hebben een eigen studio gebouwd. Gert Jan, die geluidstechnicus was bij popzaal Noorderligt, had voor drieduizend gulden digitale ADAT bandrecorders gekocht. Die hebben we gebruikt voor het opnemen van nummers, waarin we probeerden aan te sluiten op trends in de muziek.”

Quote Onze evolutie heeft ons terugge­bracht naar vrolijke garagerock. Léon Lemmen, Frontman The Miners of Muzo

Die nummers zijn nu uitgebracht op Love & Life part II. Die omvat een Venus-cd met relatief rustige nummers, en een Mars-cd met ruiger materiaal. De groep heeft het idee om aansluiting te vinden bij trends achter zich gelaten. „Onze evolutie heeft ons teruggebracht naar vrolijke garagerock, waar we iets meer van proberen te maken. Het is prettig als de muziek niet al te voorspelbaar is.”

„We spelen stevige, energieke muziek waarin harmonie en melodie belangrijk is. In 1991 hadden we een eigen lemma in de OOR Muziekencyclopedie. Daarin werden we opgevoerd als de opvolger van de Amsterdamse band Fatal Flowers. Hoewel onze stijl geënt is op de jaren zestig zijn we voor puristen niet ‘sixties’ genoeg. Er is nu een revival van de jaren zestig, en heeft de jeugd de muziek uit die tijd ontdekt.”

Volledig scherm Léon Lemmen: „We spelen stevige, energieke muziek waarin harmonie en melodie belangrijk is.’’ © Willem Wouterse

Trouw aan eigen stijl

Hij wil maar zeggen, als je trouw blijft aan je eigen stijl, sluit die op een gegeven toch weer aan bij ontwikkelingen in de muziek. Momenteel is de band aan het repeteren op een tiental nummers die volgend jaar op lp moeten uitkomen. „Het is niet gemakkelijk om dingen te regelen terwijl Hans in Frankrijk zit. We kunnen niet productief op het materiaal repeteren. Wat we opnemen sturen we naar hem, zodat hij er zijn gitaarwerk in kan passen. Maar de teksten zijn nog niet af, en Hans kent de nummers nog niet, dus bij onze komende optredens spelen we een selectie van ouder materiaal.”

Miners of Muzo is geen fulltime band. Marc Lemmen, die tegenwoordig in Gemert woont, werkt in Den Bosch in de verslavingszorg. Drummer Kasper Dam uit Mierlo is werkzaam als audiovisueel technicus. Léon Lemmen is al dertig jaar exportmanager van een Duitse meubelfabriek. Wat houdt hen al die jaren gemotiveerd? Marc: „Al veertig jaar is er niets leuker dan in een busje stappen en in een zaaltje uit je bol gaan.”