Mini-huisjes aan de Hart van Brabantlaan: overdag in tiny house en 's nachts lekker in eigen bed

,,Radio NPO vier is dat, lekker hé, klassieke muziek. Ik moet me hier wel een beetje thuis voelen'', zegt Willem Aarts, inmiddels 45 jaar bewoner van De Grote Eik. ,,Ik vind het helemaal prima, in zo'n huisje. Van tevoren zijn ze (TBV Wonen - red.) nagegaan wie er gebruik van zou willen maken van zo'n tiny house en wie niet. Ik wist ook niet precies wat ik er van kon verwachten, maar ik ben zeer tevreden.”

Eigenlijk had de renovatie al eerder moeten beginnen, maar Floor van der Putten, coördinator bewonerscommunicatie van bouwbedrijf KnaapenGroep, legt uit dat het gehele project last had van het coronavirus. ,,Aanvankelijk zouden wij in maart starten en hadden we al klaar moeten zijn. Door corona heeft alles een paar maanden vertraging opgelopen."

Bouwvakkers

Daarom werden naast De Grote Eik zestien kleurrijke gebouwtjes gezet waar bewoners overdag kunnen verblijven: De Kleine Eik heet het. ,,Hier kunnen de bewoners terecht wanneer er overdag in hun eigen appartement verbouwd wordt", zegt Van der Putten. Als de bouwvakkers vertrokken zijn, dan kunnen de bewoners 's avonds gewoon naar hun eigen bed. ,,Er wordt zo verbouwd dat iedereen gewoon in zijn eigen bed kan slapen."

,,Alles wordt heel erg goed aangepakt'', zegt Karin Hoevenaar, bewoner van De Grote Eik sinds 2012 en gebruikmakend van een tiny house. Hoevenaar kent nog niemand die ontevreden is over de gang van zaken. ,,Er zijn altijd wel mensen die klagen, maar ik kan me niet herinneren die nu gehoord te hebben.''

‘Geen succes’

Medebewoner Aarts is het daar helemaal mee eens . Bovendien is hij blij dat er eindelijk gerenoveerd wordt. ,,Vijfentwintig jaar geleden is er voor het laatst wat gebeurd aan onze appartementen. Maar dat was geen succes. Er klopte helemaal niks van. Volgens mij moest de elektricien de vloer doen, dat soort taferelen. Ik weet nog wel dat het doucheputje hoger lag dan de rest van de vloer, dus na het douchen was alles nat. Dat zie je nu gelukkig niet. En in zo'n huisje overdag kom je niks tekort. Er zit een tv, douche, wc, bank, tafel, en fornuis in. Meer heb je niet nodig.''

De 96 appartementen in de flat worden geschilderd, krijgen nieuwe badkamers en wc's en worden gasloos gemaakt.