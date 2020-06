Mini-winkel met macarons: DutchHomemade strijkt op hoekje Frederikstraat neer

Reeshof geteisterd door au­to-inbraken: 14 auto's gestript in maand tijd

11:26 TILBURG - Een groep daders lijkt de afgelopen maand flink hun slag te slaan in de Reeshof in Tilburg als het gaat om auto-inbraken. In iets meer dan een maand tijd zijn er al veertien inbraken geweest in auto's waarbij de auto's helemaal gestript worden. En het lijkt de daders vooral te gaan om BMW's.