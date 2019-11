Minister betaalt mee: ‘unieke containerterminal’ in Tilburg komt er

TILBURG - Het gaat door: op de kop van de haven op bedrijventerrein Loven in Tilburg komt een overslagterminal voor containers. ‘Uniek voor Brabant’, constateert de provincie Noord-Brabant. Want het is de eerste locatie waar de containers én over het water én over het spoor worden aan- en afgevoerd.

,,We kunnen beginnen”, reageert initiatiefnemer Wil Versteijnen van GVT Group of Logistics verheugd. Het groene licht is gegeven nu minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, infrastructuur en waterstaat) de Tweede Kamer heeft laten weten dat ze er geld in wil steken. Dat doen ook GVT zelf, de gemeente Tilburg en de provincie. ,,Een uitzonderlijke publiek-private samenwerking”, stelt Versteijnen vast.

Voorbereiding bouw begint volgend jaar

Hoeveel euro’s iedere partner inbrengt is nog onbekend. In het eerste kwartaal van 2020 wordt de precieze verdeling beklonken. Maar Versteijnen weet nu wel dat de voorbereiding van de bouw volgend jaar kan beginnen. De uitvoering is volgens hem in 2021 te verwachten. ,,Eind 2022 moet de terminal operationeel kunnen zijn.”

Voor de bouw van het complex, drie hectare groot, wordt de zwaaikom aan de Zuiderkruisweg gedempt. Containers kunnen er van trein of truck naar schip worden getakeld. Om de terminal voor containerschepen bereikbaar te maken moet de havenarm worden uitgediept. Versteijnen verbindt ook het bestaande goederenspoor op Loven met de terminal.

Volledig scherm Impressie van de terminal op ooghoogte. © Vogels Bouwmanagement