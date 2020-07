Minister Engelshoven krijgt een dagje les van ‘mensenhelper’ Hendrik de Kok

Het is niet zomaar een student, met wie de minister een dagje meeloopt. Hendrik de Kok (25) kreeg landelijke bekendheid met zijn vrijwilligerswerk als ‘mensenhelper’ op Lesbos. Na zijn hulp aan vluchtelingen besloot hij de verpleging in te gaan, die combinatie leverde hem vorig jaar de titel op van landelijk mbo-ambassadeur. Die prijs kreeg hij uit handen van minister Van Engelshoven. ,,Ze vroeg zich toen af hoe mijn werkdag eruit ziet en wilde een keer komen kijken”, zegt De Kok.

Vandaar dat de minister gisteren aan de slag ging als collega-voor-één-dag op de cardiologie-afdeling in het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van het Tilburgse ziekenhuis. In dit centrum werken studenten samen met verpleegkundigen, om zo de zorgverlening te verbeteren. ,,Zo word je continu geprikkeld om te leren", legt Monique Dooijes uit. Zij is de opleidingsadviseur van het ETZ Leerhuis. ,,Studenten leren hier meer van elkaar dan van een heel uur college." En ook artsen kunnen van de verpleegkundigen in spé leren. ,,De gediplomeerde is niet degene die altijd alles weet", zegt Dooijes. De Kok vult glunderend aan: ,,Soms weten wij zelfs meer!”

Nog een voordeel van de afdeling: er kunnen veel meer studenten tegelijkertijd terecht in het ziekenhuis. Nu worden er vijfentwintig opgeleid. Dat was maar zeven of acht voor de komst van het ZIC. Bovendien is het een mix van alle leerjaren én van het mbo en hbo. ,,Ik vind dit de mooiste manier van leren en ik vind dat iedereen dit zou moeten doen”, vertelt Dooijes trots.

De Kok liet aan de minister zien hoe bloeddruk wordt gecontroleerd en hoe communicatie tussen hulpverleners moet worden verbeterd. Van Engelshoven: ,,Ik vind het heel mooi hoe ze van elkaar kunnen leren." En zelf stak ze al even de handen uit de mouwen bij een hartfilmpje. ,,Het was heel spannend om voor het eerst zelf mee te werken bij een patiënt.”

De Kok zit inmiddels in zijn laatste jaar van de opleiding verpleegkunde. Die keuze werd hem deels ingegeven door zijn vrijwilligerswerk op het Griekse eiland Lesbos, waar hij vluchtelingen hielp. Dat deed hij later ook in Libanon. De opleiding verpleegkunde was een logische stap. ,,Ik wilde meer kunnen doen dan dat ik daar deed.”

