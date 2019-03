Minister Grapperhaus niet naar College Tour in Tilburg vanwege situatie in Utrecht, De Jonge niet naar Oirschot

‘Isak-show’ tegen Feyenoord ook in Zweden bejubeld: ‘Nieuw succes voor gigantisch talent’

14:07 De winnende treffer van Alexander Isak voor Willem II in de wedstrijd tegen Feyenoord (2-3) is niet alleen in Tilburg met veel plezier bekeken. In zijn geboorteland Zweden zijn media en twitteraars vol lof over het doelpunt van de aanvaller. ‘Wat een held, wat een show’.