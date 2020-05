Minivakantie in de Groene Wellen in Udenhout

De voeten van Tóth bungelen in het water van het pierenbadje, waar haar kroost rondplonst en baddert met waterpistolen. Ouders mogen niet in het badje met de waterglijbaan, nou ja vooruit, alleen met de benen dan. Janny, kapster van beroep, is al lekker bruin. Geen wonder, blijkt. 'Ik zit al zeven weken buiten in de zon, en ons enige uitje is naar de speeltuin in onze wijk De Mortel. Een middagje naar het zwembad is voor ons een minivakantie.'

Geen dagkaarten

Ongeveer 300 mensen vieren een stukje vrijheid in het zwemwater van De Groene Wellen op Hemelvaartsdag. Abonnementshouders hebben absolute voorrang, het bad van de familie Pepping verkoopt nu geen dagkaarten.

Met gekrijte lijnen op de ligweides waar je binnen moet blijven, aparte in- en uitgangen, maximaal 800 bezoekers, niet meer dan 60 mensen in het grote bad, dat verdeeld is in drie vakken (een voor families, een voor ouder dan 13 jaar en een voor jonger dan 13), een ingehuurde beveiliger, is het even wennen aan de regeltjes. Maar de zon schijnt, en de cafetaria is open.

Ook een sociale functie

'Commercieel gezien is het voor ons beter om dicht te gaan, maar je hebt als zwembad ook een sociale functie, dus toch maar gekozen om weer open te gaan,' zeggen Kees en Axel Pepping. Een extra schep chloor in het water is een van de verplichtingen vanuit de overheid: waar eerst 1 milligram per liter de norm was, is die nu 2,5 milligram.