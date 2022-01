‘Mishandeld en verkracht: is dit nou beschermd wonen?’

,,Ik heb zes jaar lang op verschillende locaties van het RIBW gewoond, het was zes jaar ellende. Nergens heb ik me thuisgevoeld, ik moest altijd op mijn hoede zijn en de deur op slot houden.” Na twee uur praten - in het bijzijn van haar particuliere begeleider - vat Irma aldus haar verhaal samen over beschermd wonen bij zorgaanbieder RIBW Brabant in Waalwijk, Sprang-Capelle en Tilburg.