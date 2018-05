Mishandeling in Westerpark Tilburg: vrouw buitenwesten door kopstoot

Liever met poten in de klei dan op het pluche: weinig inwoners van Hilvaren­beek willen wethouder worden

15:22 HILVARENBEEK - Een commissie van vijf raadsleden is dinsdag gestart met de sollicitatiegesprekken met kandidaten voor de drie wethoudersposten in Hilvarenbeek. Van de 73 belangstellenden die reageerden op de vacature, waren er slechts drie woonachtig in de gemeente. Heeft Hilvarenbeek zelf niet meer geschikte kandidaten in huis?