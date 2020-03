‘Mister RKTVV’ Jan Ketelaars (90) overleden

Later werd Ketelaars penningmeester bij RKTVV. Voorzitter is hij er nooit geweest. ,,Jan was niet iemand die graag op de voorgrond trad, maar achter de schermen was hij in goede en slechte tijden bezig met de vereniging.” Zo was Ketelaars altijd in de weer om sponsoren te vinden voor RKTVV. Zijn huiskamer was ingericht als secretariaat. ,,Daar werden bijvoorbeeld ook teksten voor het clubblad geschreven”, herinnert Clijsen zich. ,,Nee, van voetbal had hij geen verstand, maar het ging hem om de jeugd. Daar stond hij altijd voor klaar.”



Ketelaars kreeg voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud. Dinsdag overleed ‘mister RKTVV’ in zijn woonplaats Tilburg. Hij is 90 jaar geworden.