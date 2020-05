‘Mister Thorium’ heeft in Haaren de vlag uithangen: Brabant ziet groene kernenergie zitten

PVV-motie aangenomen

Te hoog gegrepen

Criticasters beweren dat voor een tussenoverheid als de provincie zo'n doel veel te hoog gegrepen is. Smals is het daar niet mee eens. ,,Er is al een tendens van grote naar kleine kerncentrales.”

Een echte thoriumcentrale ziet Smals er pas over tien à twintig jaar van komen. Maar zogenaamde modulaire centrales in de vorm van uraniumreactoren acht hij op korte termijn wel haalbaar. ,,Die produceren weliswaar afval, maar dat kan later verbrand worden in een thoriumcentrale.”

Man met een missie: thorium

Tom Tacken

Brabants Dagblad, 16 april 2016

Gerard Smals is een en al energie. En ja, hij denkt de bouw van de eerste thoriumcentrale hier nog mee te maken.

‘Hé, daar hebben we Mister Thorium weer’, hoorde Gerard Smals toen hij op het laatste Bierpompfeest in Esch zijn informatiestand op kwam tuigen.

Het is ‘groene kernenergie’ die de 79-jarige met de geloofsijver van een missionaris aan de man brengt.

Volgende maand verwachten ze hem bij de Katholieke Bond van Ouderen in zijn woonplaats Haaren. De maand erop houdt hij de Rotaryclub Tilburg voor dat thoriumcentrales een ‘geschenk voor de mensheid’ zijn.



Iedere presentatie begint hij met een aandoenlijke foto van een kindje. Want, benadrukt hij: “De toekomst van ons nageslacht staat op het spel.”

Op zijn kleurige visitekaartje heeft hij de zegeningen van thorium keurig op een rijtje gezet: duurzaam, veilig, goedkoop, geen afvalprobleem, geen CO2.

Meteen bouwen zo’n centrale, zou je zeggen. Maar Gerard Smals moet zijn handen nog geregeld ten hemel heffen: “Het komt door dat ene woordje: kernenergie. Zodra mensen dat horen, valt in hun hoofd een luik naar beneden. Vóór dat luik zit het gevoel, erachter het verstand. En de politiek aapt de mensen gewoon na.”

Maar hij houdt moed: “Het volk haalde de Berlijnse Muur naar beneden. En zo zal het grote publiek op den duur ook thorium omarmen. Jazeker, ik reken erop het nog mee te maken dat in Nederland de eerste thoriumcentrale wordt gebouwd. Over een jaar of tien moet het kunnen.”

Volledig scherm Thorium is een zacht en licht radioactief metaal, vernoemd naar de Noorse god van de donder.

Twee jaar geleden boorde hij surfend over internet een nieuwe passie aan: thorium, ‘het lieve zusje van uranium’.

Het duurde niet lang of Smals had zijn eigen site: groenekernenergie.nl. Tot nu toe heeft hij via die site 150 mensen ‘Vriend van het Thorium’ weten te maken. De bedoeling is om van dat groepje sympathisanten een vereniging te maken.

Smals beseft dat er nog veel weerstand te overwinnen valt, maar een roepende in de woestijn voelt hij zich niet. Hij heeft zijn vertrouwen vooral gesteld in het onderzoek van Jan Leen Kloosterman. Diens inauguratie als hoogleraar reactorfysica aan de TU in Delft woonde Smals op de eerste dag van april als genodigde bij.

“Weet je hoeveel subsidie Kloosterman krijgt voor zijn onderzoek naar een thoriumreactor die minstens vijftig jaar meegaat? Eén miljoen. Dat is peanuts vergeleken bij de honderden miljoenen die in zon en wind als energiebronnen worden gestoken. Terwijl het iedereen toch duidelijk moet zijn dat we nooit al die elektrische auto’s op zon en wind kunnen laten rijden. Om nog maar te zwijgen van de warmtepompen die het aardgas moeten vervangen.”

Versta hem goed: “Er is niets op tegen om voorlopig gebruik te maken van zon en wind. Maar voor de wisselende opbrengst daarvan kunnen thoriumcentrales perfecte buffers zijn. Eén thoriumcentrale levert evenveel energie als tachtig miljoen zonnepanelen.”

Laatst liep hij de Brabantse milieugedeputeerde Anne-Marie Spierings tegen het lijf. “Ik vroeg haar of ze wel eens van thorium had gehoord. Ja, zei ze, maar dat is allemaal nog zó ver weg. Onbegrijpelijk toch? Dezelfde provincie steekt wél veertig mille in een onderzoek hoe je stroom uit de wortels van planten kunt halen. Het kan niet gek genoeg.”

Het verspreiden van ‘aperte nonsens’ verwijt hij een club als WISE, die op haar site met een reeks aan argumenten thorium als een gehypet sprookje wegzet. Een ervan is dat terroristen en criminelen met het kernafval ervan aan de haal kunnen gaan. Maar anders dan bij een uraniumreactor is dat nu juist bij een thoriumcentrale uitgesloten, beweert Smals. “Bovendien kan het afval van ontmantelde kernkoppen in een thoriumcentrale veilig vernietigd worden. En dan krijg je nog een hoop stroom op de koop toe.”

Greenpeace is een ander verhaal: “Daar zullen ze heus wel beseffen dat groene kernenergie de toekomst heeft. Maar ze durven daar waarschijnlijk niet voor uit te komen, want dan loopt de helft van de leden weg.”

Milieuactivisten, Smals denkt er het zijne van.