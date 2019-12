Mocht Duinhoeve 350 campingplaatsen bieden? Raad van State geeft woensdag uitsluitsel

Maandag stapte het echtpaar De Kroon dat in de buurt woont van de camping naar de Raad van State. De Kroon zegt veel overlast te hebben van Duinhoeve. Het echtpaar vindt dat de gemeente Tilburg moet optreden tegen eigenaar Caroline Verhoeven. Er zouden veel meer kampeermiddelen staan dan mag. Er worden volgens het stel ook recreatiewoningen gebouwd. Duinhoeve groeit uit tot een evenementenpark terwijl het tegen natuurgebied aanligt, meent het echtpaar dat ook klachten heeft over verkeerstromen van en naar de camping.

Bestemmingsplan Zandleij

Op de rechtszitting maakte de Raad van State bekend dat woensdag uitspraak wordt gedaan over het bestemmingsplan Zandleij. Daarin heeft de gemeente 350 standplaatsen op de tien hectare grote camping gelegaliseerd. Als de Raad van State het daarmee eens is, heeft De Kroon het nakijken. Mocht de Raad van State anders beslissen dan moet Duinhoeve inkrimpen want op de camping zijn 350 kampeerplaatsen gerealiseerd. Verhoeven benadrukt dat geen zomerwoningen zijn gebouwd. Wel chalets, zegt de eigenaar. Uitspraak in de handhavingszaak van maandag volgt over enkele weken.