Modderdag ‘vieren’ in Berkel-Enschot is een ontdekkingsreis

Man met winkelvoor­raad aan eten en drinken in busje aangehou­den in Tilburg

15:51 TILBURG - Een bestuurder van een busje is woensdagnacht met een enorme ‘winkelvoorraad’ aan mogelijk gestolen eten en drinken aangehouden op de Turnhoutsebaan in Tilburg. Voordat hij kon worden aangehouden, rende hij uit zijn busje weg. De politie vond hem even later verstopt in een bosje terug.