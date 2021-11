Modelspoorbaan van de Tilburgse kermis te zien op het station: ‘Het is uniek’

Open plek aan Karrepad nu nog vol asbest, saneren kost Goirle drie ton

GOIRLE - Goirle moet bijna drie ton uittrekken om een open plek in het bos aan het Karrepad te saneren. Al in 2015 is daar asbest aangetroffen in het puin dat onder de betonplaten lag. De gemeente wil daar nu bomen aanplanten.

21 november