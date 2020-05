Modezaak De KOOPman in Hudson's Baypand Tilburg

TILBURG - Het Hudson’s Bay pand krijgt voor een jaar een nieuwe huurder: de KOOPman, een winkel voor betaalbare kleding van The Sting Companies. Dat concern heeft zijn oorsprong in Tilburg.

De KOOPman gaat de volledige ruim 13.000 vierkante meter van het warenhuispand huren. Met eigenaar Wereldhave is een contract gesloten voor twaalf maanden. De opening is al volgende maand gepland.

Het gaat om een nieuwe formule van The Sting Companies: de laatste mode van merken als Sutherland, April Evil and Bella Ragazza voor betaalbare prijzen. Eerder werd al bekend dat de KOOPman ook in Rotterdam tijdelijk in het voormalige Hudson's Bay-pand betrekt.

Eerste winkel in Tilburg

The Sting heeft zijn oorsprong in Tilburg, daar werd in 1982 de eerste modewinkel met die naam geopend. Het bedrijf heeft in deze stad nog altijd een kantoor en distributiecentrum. Het bedrijf groeide uit tot een internationale speler met ketens als Costes en Cotton Club en Distrikt Nørrebro.

Volledig scherm Het interieur van de KOOPman in het Rotterdamse pand van Hudson's Bay. © Wereldhave

Wereldhave spreekt van ‘een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van de Tilburgse binnenstad'. ,,We hebben vertrouwen in dit nieuwe concept, een sterke aanvulling op het aanwezige mode-aanbod in de stad", zegt Doris Slegtenhorst, business-unit manager van Wereldhave Nederland. De beursgenoteerde winkelbelegger heeft zwaar geïnvesteerd in het Tilburgse stadshart, haar belangrijkste winkelbezit in Nederland. Momenteel wordt aan het Hendrikhof verder gebouwd aan de nieuwe winkelroute tussen het Pieter Vreedeplein, de Heuvelstraat, de Emmapassage en het Stadhuisplein.

Ook leisure-zakens aan Pieter Vreedeplein