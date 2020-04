Modezaakjes gaan als tierelier: zon schijnt en we hebben keileuke spullen

Persoonlijk zijn ze flink getroffen, Margriet van Iersel en Tjerk de Haas, het koppel dat sinds 5 jaar modezaak Mint & Pepr runt in het stadshart van Tilburg. Hun bruiloft hebben ze maar uitgesteld, dat nieuwe huis is voorlopig van de baan. ,,We hadden al getekend, maar de financiering was nog niet rond. Dat risico nemen we nu maar even niet.”



Zakelijk hebben ze de koe direct bij de horens gevat toen corona om zich heen greep. In hun winkel aan het begin van de Heuvelstraat - bij het Radiopleintje - ging het roer om. ,,De band met de klant is superbelangrijk", zegt Margriet, ,,daarom hadden we nooit een webshop. Nu móeten we wel.”



Als een malle zijn ze al hun kleding voor dames, heren en kids gaan fotograferen en beprijzen. Ze showen die op filmpjes op social media, maken individueel afspraken, meten na, bezorgen persoonlijk thuis. ,,Dat kost keiveel tijd, maar het slaat aan. Tilburg is een stad van vaste klanten. Mensen kennen ons en gunnen het ons.”