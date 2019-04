Moeder en dochter Lida en Hannah winnen Café Theater Festival

‘Door politie neergescho­ten Tilburger was razend op zijn eigen moeder (86) en maakte ruzie in huis van klant’

8:42 TILBURG/ARNHEM - Ze is nog helemaal van slag en heeft de hele nacht niet geslapen. Hoe had ze ook ooit kunnen bedenken dat de aannemer die bij haar thuis aan de slag is door de politie zou worden neergeschoten. En toch is dat precies wat er zaterdag gebeurde bij haar voor de deur aan de Honigkamp in de Arnhemse wijk Presikhaaf.