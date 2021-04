Moeder en twee jonge kinderen belanden met auto op zijn zijkant in Tilburg

Opa en oma in de tuin laten wonen? In Hilvaren­beek is dat voortaan een stuk makkelij­ker te regelen

16 april HILVARENBEEK - Je ouders of grootouders op je eigen grond laten wonen in een mantelzorgwoning is in Hilvarenbeek een stuk makkelijker geworden. Een medische indicatie is niet per se meer nodig. De gemeente kan voor maximaal tien jaar een vergunning afgeven. ,,Dat is een hele zorg minder”, vindt Jozef van Bijsterveldt, die zich al een paar jaar inzet voor duidelijkere regels rond mantelzorgwoningen.